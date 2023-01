Matteo Messina Denaro, trovata la pistola del boss nel covo di Campobello

Durante le perquisizioni nel covo di Matteo Messina Denaro è stata recuperata anche una pistola revolver calibro 38.

Continuano a emergere nuovi elementi nel corso delle perquisizioni nei covi appartenuti a Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano arrestato a Palermo il 16 gennaio scorso alla clinica “La Maddalena”.

Nel rifugio di San Vito a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, i carabinieri hanno recuperato anche una pistola revolver “Smith & Wesson” calibro 38 special, completa di 5 cartucce. L’arma, con matricola cancellata, è stata trovata insieme a 20 cartucce dello stesso calibro.

Matteo Messina Denaro, ieri trovati gli occhiali

Nelle scorse ore, durante la perquisizione nella casa della famiglia del capomafia, in via Alberto Mario a Castelvetrano, sono stati ritrovati gli storici Ray Ban da sole a goccia che Matteo Messina Denaro indossava da giovane e con i quali è stato immortalato in alcuni scatti prima della sua latitanza.

Nell’occasione sono stati recuperati anche una bottiglia di champagne e il libro “Facce da mafiosi”.