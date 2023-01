Matteo Messina Denaro, scoperto il secondo covo: è stato realizzato come un bunker

I carabinieri del Ros hanno scoperto il secondo covo di Matteo Messina Denaro. Il boss avrebbe fatto realizzare un bunker in una casa.

Sarebbe stato individuato il secondo covo utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. A compiere la scoperta sono stati i Ros dei carabinieri che già nelle scorse ore avevano ipotizzato l’esistenza di una seconda abitazione in uso all’uomo.

Si tratta di un appartamento presente sempre a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, non molto distante dal primo covo scoperto ieri in vicolo San Vito.

Matteo Messina Denaro, secondo covo come bunker

Sul posto è atteso l’arrivo del procuratore aggiunto Paolo Guido in compagnia del comandante del Ros, Lucio Arcidiacono. Secondo le prime informazioni, Matteo Messina Denaro avrebbe fatto ricavare un vero e proprio bunker all’interno di un’abitazione.

Si parlerebbe di una stanza blindata, nascosta da una parete dal resto della casa di via Maggiore Toselli. Gli inquirenti ipotizzano che all’interno del covo il boss potesse nascondere documenti e materiali più rilevanti rispetto a quelli trovati nella prima abitazione.