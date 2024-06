Da Pirandello all’AI e Oppenheimer: il tototracce per la maturità

Già da tempo è partito il countdown per oltre 500.000 studenti, pronti ad affrontare gli attesi e iconici esami di maturità

Già da tempo è partito il countdown per oltre 500.000 studenti, pronti ad affrontare gli attesi e iconici esami di maturità. Come sempre, al via con il testo di italiano che, quest’anno, cadrà al 19 giugno per tutti i maturandi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Una data segnata in rosso sul calendario di ragazzi e famiglie che, come sempre, crea grande curiosità e attesa per conoscere i temi decisi dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), generando il cosiddetto tototracce anche per la maturità del 2024. Per quanto riguarda la prova di italiano, va ricordato che questa si suddivide in tre tipologie possibili: l‘analisi del testo (A), testo argomentativo (B) e il tema d’attualità (C).

Tototracce maturità 2024, la tipologia A

Per quanto riguarda la tipologia A, dunque l’analisi del testo, spicca nelle quotazioni del tototracce della maturità 2024 la figura di Gabriele D’Annunzio. Nel 2023, infatti, ricorreva il suo 160esimo anniversario. Altro forte candidato in ascesa nelle quotazioni è Luigi Pirandello, sempre studiato a più riprese tra i banchi di scuola. Attenzione anche a Italo Calvino, nato 100 anni fa, ma anche a Italo Svevo, personaggio che potrebbe rientrare a sorpresa tra le proposte decise dal MIM.

Tototracce maturità 2024, la tipologia B

Per quanto riguarda la tipologia B, invece, il testo argomentativo richiesto potrebbe riguardare Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista rapito e assassinato nel 1924. Oltretutto, anche i 110 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale e i 75 anni dalla nascita NATO potrebbero essere dei temi validi e in ascesa nel tototracce maturità 2024. Secondo gli esperti, infine, tra i personaggi storici più quotati spicca J.Robert Oppenheimer, direttore del progetto Manhattan e padre della bomba atomica. Anche grazie all’enorme successo riscontrato dal film sulla sua storia diretto da C.Nolan, questa traccia è da osservare con grande attenzione.

Tototracce maturità 2024, la tipologia C

Nel tototracce della maturità 2024, sono due le strade da seguire più di altre per quanto riguarda l’attualità, quindi la tipologia C. Potrebbe essere presa in grande considerazione la vicenda riguardante il tragico conflitto Israele-Palestina, ma anche la violenza di genere nella società attuale con i recenti casi di cronaca nera. Infine, da monitorare con attenzione anche il tema dell’AI e i suoi rischi e benefici nel mondo odierno.