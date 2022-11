Mauna Loa, spettacolare eruzione del vulcano attivo più grande al mondo – VIDEO e FOTO

Uno spettacolo naturale che ha incantato il mondo intero: le foto, i video e gli aggiornamenti sul vulcano Mauna Load (Hawaii).

Incredibile eruzione del Mauna Loa, il vulcano attivo più grande del mondo, situato nell’arcipelago delle Hawaii: le foto e i video stanno letteralmente facendo il giro del mondo.

Si tratta della prima eruzione da ben 38 anni.

Mauna Loa, la spettacolare eruzione

L’eruzione è iniziata nella notte tra domenica e lunedì (27 e 28 novembre 2022) e nelle scorse ore sarebbe migrata sul fianco nord-orientale dell’edificio vulcanico. Le immagini incredibili (visibili nella gallery) hanno incantato gli appassionati di vulcani di tutto il mondo (e chi più dei siciliani, abituati agli spettacoli offerti dal vulcano Etna, può apprezzare certi eventi naturali?).

L’ultima eruzione del grande vulcano, alto ben 4,169 metri, risale al 1984. Fortunatamente sembra che, nonostante la lava abbia lasciato la caldera sommitale, non ci sia alcun pericolo imminente per le popolazioni locali. Lo ha confermato l’US Geological Survey: secondo gli esperti, l’eruzione dovrebbe rimanere confinata alla zona di nord-est e non raggiungere i centri abitati. Naturalmente, però, si attendono disagi per la popolazione (in particolare per chi viaggia in aereo) e gli esperti invitano comunque alla cautela.

Fonte dell’immagine di copertina e delle foto della gallery: sito ufficiale United States Geological Survey

Fonte video: Twitter – @BIGJIN16