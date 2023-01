Maxi tamponamento in autostrada, coinvolte 6 auto: un morto

Sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie e non si registrano turbative alla circolazione

Un uomo è morto e altri sei sono rimasti feriti in un maxi tamponamento tra sei macchine avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30, sull’autostrada A12 Roma – Civitavecchia, al chilometro 27 in direzione Roma, poco dopo lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli.

Tratto interessato riaperto nella notte

Poco prima delle 01.00 di notte sull’autostrada A12 Roma–Civitavecchia, è stato riaperto il tratto compreso tra Cerveteri e Torrimpietra in direzione Roma temporaneamente chiuso a causa dell’incidente che ha visto coinvolte sei auto. Sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie e non si registrano turbative alla circolazione in direzione Roma.