Mazara del Vallo, assistenza ai cittadini multati

Riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, attivato servizio di informazione e supporto presso il Comando della Polizia Municipale

MAZARA DEL VALLO (TP) – I cittadini mazaresi che hanno avuto ricevuto notifiche di atti di ingiunzione e sollecito di pagamento per violazioni alle norme del Codice della Strada, relative agli anni 2017, 2018 e 2019, potranno usufruire di un servizio di informazione e supporto attivato presso il Comando della Polizia Municipale.

Lo rende noto il Comandante della Polizia Municipale di Mazara del Vallo Vincenzo Bucca.

La società “Credit Network & Finance”, individuata mediante attivazione delle procedure per acquisizione del servizio di supporto alla “Riscossione coattiva delle sanzioni al Codice della Strada, con attività di assistenza e supporto agli uffici comunali” riceverà il pubblico nei prossimi 4 venerdì di giugno dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso il Comando della Polizia Municipale

L’utenza potrà richiedere direttamente informazioni sugli atti ricevuti. Il servizio si riferisce esclusivamente agli atti-ingiunzione e sollecito per le violazioni alle norme del CDS per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Gli utenti interessati potranno recarsi presso gli uffici della Polizia Municipale di Mazara del Vallo ubicati in via Bessarione al civico 47 nelle giornate di venerdì del mese di giugno 2023 e precisamente:

– Venerdì 09 giugno 2023 dalle ore 09,30 – 12,30

– Venerdì 16 giugno 2023 dalle ore 09,30 – 12,30

– Venerdì 23 giugno 2023 dalle ore 09,30 – 12,30

– Venerdì 30 giugno 2023 dalle ore 09,30 – 12,30