Mazara del Vallo, concertazione per definire il futuro del territorio

Nei giorni scorsi un confronto fra cittadini, istituzioni, associazioni e molti altri soggetti per fornire un contributo fattivo finalizzato all’utilizzo delle risorse del Programma Metro Plus

MAZARA DEL VALLO (TP) – Il Civic center ha ospitato nei giorni scorsi un partecipato incontro nell’ambito del progetto “Co-progettiamo il futuro: infrastrutture e reti per una Mazara inclusiva” avviato dal Comune, in qualità di beneficiario di otto milioni di euro dalle risorse del Programma nazionale Metro plus e Città medie Sud 2021-2027.

Un programma di interventi su tre tematiche

Cittadini, rappresentanti di associazioni locali, enti, istituzioni, imprese, istituti religiosi e interculturali, professionisti, operatori del terzo settore, e altri ancora hanno accolto con entusiasmo l’invito alla co-progettazione, fornendo un contributo fattivo al programma di interventi su tre specifiche tematiche, che riflettono le linee di azione del Pn Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027: promuovere l’occupabilità; garantire servizi sociali inclusivi e di qualità; riqualificare spazi e beni pubblici.

Proposte per il miglioramento della città

Come sottolineato dal Comune, “dai tavoli tematici sono emersi numerosi, interessanti, spunti e proposte sul miglioramento della città, del welfare, sulla rigenerazione urbana, su spazi e servizi culturali, sulla creazione di nuove opportunità lavorative, per immaginare il futuro della città. Un’occasione di confronto fra realtà che, in alcuni casi, pur vivendo nello stesso territorio, non si conoscevano, e che proseguirà nei prossimi incontri attraverso la realizzazione di tavoli tecnici di progettazione”.

“Alla fine del percorso concertativo – hanno aggiunto dall’Ente – sarà compito dell’Amministrazione comunale insieme alla società Step (Strategic team of planning), incaricata del servizio di co-governance e supporto all’attuazione della strategia, trasformare le numerose idee e proposte pervenute dalla comunità in una progettualità concreta e sostenibile da presentare all’Autorità di gestione”.

È possibile continuare a contribuire al percorso di progettazione compilando una scheda di rilevazione disponibile all’indirizzo internet https://form.jotform.com/240152410154036 dove poter proporre entro il 15 di febbraio 2024 iniziative che possano essere possibili destinatarie degli investimenti.

“Co-progettiamo il futuro: infrastrutture e reti per una Mazara inclusiva” è un progetto di partecipazione attiva e coinvolgimento della comunità locale promosso dal Comune di Mazara del Vallo, per l’elaborazione di una strategia di investimenti coerente con il Pn Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.

Promuovere l’Inclusione e l’innovazione sociale

“Obiettivo generale del Programma di interventi – hanno concluso gli uffici comunale competenti – è promuovere l’Inclusione e l’innovazione sociale mediante la valorizzazione turistico culturale del centro storico di Mazara del Vallo. Fra le linee di azione: la realizzazione di beni e servizi per promuovere l’occupabilità nei settori turistico culturale e delle produzioni locali; l’implementazione di servizi sociali inclusivi e di qualità; la riqualificazione di spazi e beni pubblici per supportare l’inclusione e l’innovazione sociale”.