Mazara del Vallo, donati sei nuovi defibrillatori

Si aggiungono ai sette già presenti: con il progetto “Cuore nostro” si ampliano le postazioni cardioprotette. Nell’iniziativa anche un piano di formazione per addetti all’uso

MAZARA DEL VALLO – Negli scorsi giorni è stato inaugurato il progetto “Cuore Nostro” alla presenza dell’Amministrazione e dei delegati delle aziende partecipanti nella sala conferenze Filippo Basile del Palazzo della Legalità di via Giotto. Il progetto consiste nella donazione e installazione di sei nuovi defibrillatori nel territorio.

Sei nuovi defibrillatori a Mazara del Vallo

I sei nuovi dispositivi permetteranno di avere delle zone fornite di postazioni cardioprotette h24 e, inoltre, la realizzazione di pannelli riportanti la mappatura delle zone in questione.

Anche la formazione di 40 addetti all’uso del defibrillatore attraverso corsi Blsd, fa parte del progetto: sono questi i principali punti del progetto “Cuore Nostro” della società Mg Comunication, patrocinato gratuitamente dal Comune, e realizzato grazie al contributo di una ventina di aziende del territorio.

Le nuove sei postazioni cardioprotette h24, si aggiungono alle sette postazioni (tre h24 e due h12) già presenti nel territorio. Proprio la società Mg era stata incaricata di effettuare la manutenzione dei defibrillatori già esistenti e dopo avere effettuato il servizio ha poi proposto il progetto “Cuore Nostro” a costo zero per le casse comunali, con il solo contributo di aziende private.

Dove verranno installate le sei nuove postazioni cardioprotette

Le nuove postazioni cardioprotette h24, riguardano le seguenti zone della città: via Castelvetrano , davanti la farmacia Lenzi; via Salemi, davanti la farmacia Grimaudo; via Marsala, davanti la farmacia Perricone; piazza Imam, davanti la farmacia Imam; piazza Trevalli, davanti la macelleria Angileri; lungomare, davanti il ristorante La Vela.

Durante l’incontro di presentazione dell’iniziativa sono stati consegnati da Maurizio Graffeo della Mg gli attestati di ringraziamento alle aziende sponsor ed è stato anche presentato anche il pannello riportante la mappatura di tutte le zone cardioprotette presenti in città che verrà installato in sedici punti del territorio.

Proprio in questi giorni, infine, si sta completando la formazione dei 40 addetti all’uso del defibrillatore che è iniziata lo scorso 2 maggio.