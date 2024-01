Mazara del Vallo, un progetto per avvicinare i giovani al teatro

Da associazioni e Comune di Mazara del Vallo un’iniziativa che prevede il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio. Ognuno di essi prenderà parte a un percorso basato sulle proprie esigenze

MAZARA DEL VALLO (TP) – È fissato per il prossimo giovedì 18 gennaio alle ore 17, all’interno del Teatro Garibaldi il primo appuntamento dell’anno con “Il Teatro della Quarta parete-Giovani spettatori protagonisti”, originale progetto dell’associazione Teatro Libero diretta dal regista e scrittore Giacomo Bonagiuso, che ritorna dopo il successo dello scorso anno e che viene riproposto grazie alla sinergia e il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, Assessorato alle Politiche giovanili e alla collaborazione della Cooperativa Panda Teatro Rivoli di Mazara del Vallo.

Saranno 130 i giovani coinvolti nelle attività di formazione

“Il progetto, unico nel suo genere – ha spiegato il regista e scrittore Giacomo Bonagiuso, che presterà la sua capacità di dialogo con le nuove generazioni – ha visto già nel 2023 creare le basi per la formazione delle giovani generazioni in età scolare, alla fruizione consapevole, provocatoria, esigente del teatro. Quest’anno saranno 130 i giovani coinvolti nelle attività di formazione, training, preparazione alla visione degli spettacoli proposti dal Teatro Rivoli. Ragazze e ragazzi che frequentano gli Istituti superiori della città, ai quali il Comune di Mazara, su spinta dell’assessore alle Politiche giovanili Gianfranco Casale, ha deciso di omaggiare un abbonamento al cartellone degli spettacoli proposto alla Città dal Teatro, nel 2024”.

“Questi giovani – ha concluso – oltre a fruire dell’abbonamento parteciperanno ad attività di preparazione agli spettacoli, di training attoriale, di sperimentazione di tecniche e metodologie di ricerca, comprensione e vissuto del mondo del teatro”.

Il progetto prende spunto anche dall’esigenza di avvicinare i giovani al teatro e invertire la tendenza di uno scollamento evidenziata anche dall’età media, piuttosto avanzata, degli abbonati in provincia alle rappresentazioni teatrali. Da qui il tentativo di risanare questa frattura, specie in una città che conta su un grande teatro e su altri luoghi teatrali di aggregazione, attraverso un progetto specifico che raccontasse la stagione teatrale e le implicazioni reali del lavoro degli attori, dei registi, degli autori, dei tecnici.

Ogni scuola potrà contare su un monte ore

“Quest’anno – hanno spiegato dal Comune tramite una nota pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente – la novità consisterà nella gestione del progetto, che è stato connesso in modo autonomo ad ogni istituto scolastico, in modo da cucire a pennello sulle esigenze dei giovani e del mondo della scuola la didattica e la formazione. Ogni scuola potrà contare su un monte ore che potrà spendere in attività su misura per le proprie esigenze, che vanno dall’affinare la capacità di comprensione e recensione di uno spettacolo, al viaggio nel mondo delle maestranze tecniche che rendono possibile la messa in scena, fino al lavoro dell’attore e del regista”.