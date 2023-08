Mazara, UniCredit dona attrezzature ludico-ricreative

Destinataria è l’UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) che si occupa di promuovere, sviluppare e gestire attività per persone con disabilità, al fine di facilitare la loro inclusione sociale

MAZARA DEL VALLO (TP) – L’Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Mazara del Vallo ha acquistato attrezzature per eventi ludico-ricreativi grazie ad una donazione di UniCredit.

L’associazione Uildm di Mazara del Vallo dal 2010 si occupa di promuovere, sviluppare e gestire attività per persone con disabilità, al fine di promuoverne la loro inclusione sociale.

Tra le molteplici attività Uildm gestisce ormai da anni un centro ludico diurno per i giovani con disabilità che provengono dal circondario di Mazara e inoltre, all’interno di un lido accessibile sul litorale di Tre Fontane, è stato possibile negli anni, poter promuovere l’iniziativa progettuale “Mare senza barriere”, che ha permesso l’accesso al mare anche alle persone con disabilità motoria.

Con la donazione di UniCredit è stato ora possibile acquistare diverse attrezzature che consentiranno di organizzare e gestire eventi ludici e ricreativi in luoghi diversi e in diversi momenti dell’anno. In particolare, con l’acquisto di attrezzature (altalena, girello, torretta, arrampicata) facilmente trasferibili in contesti diversi, per ottimizzarne al meglio la fruizione, verranno svolti eventi durante la stagione estiva all’interno dell’area verde ubicata a Mazara del Vallo di fronte la stessa sede dell’Associazione, in collaborazione con scuole e associazioni del territorio.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio – sottolinea Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre due milioni di euro a 192 progetti di onlus che operano nell’isola”.

La Presidente della sezione Uildm Mazara, Giovanna Tramonte dichiara: “è per noi motivo di immensa gratitudine trovarci accanto, come sostenitori, la grande famiglia UniCredit, che ha permesso ancora una volta la possibilità di rendere concreta la speranza di un mondo sempre più inclusivo per i nostri ragazzi al fine di evitarne l’isolamento e l’esclusione. è per noi motivo di fierezza sapere che non siamo soli in questo cammino che ogni giorno, sul nostro fronte, vede impegnati con tanto amore e volontà, volontari, operatori e famiglie, adoperarsi per il bene comune di questi ragazzi che, al di fuori da questi centri di aggregazione, avrebbero davvero ben pochi contesti nei quali poter esprimere al meglio le loro piccole, grandi potenzialità”.