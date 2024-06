McDonald’s assume: 130 posti di lavoro come addetto alla ristorazione

McDonald's Italia continua le selezioni in tutta Italia per cercare nuovi addetti ai suoi ristoranti: tutti i dettagli

McDonald’s Italia continua le selezioni in tutta Italia per cercare nuovi addetti ai suoi ristoranti: in questo momento ci sono almeno 120 opportunità di lavoro distribuite su varie sedi da nord a sud del paese, da Bergamo a Vibo Valentia. Si tratta di proposte di lavoro rivolte anche a persone senza esperienza specifica nella ristorazione. Attualmente, McDonald’s conta su una forza lavoro di 32.000 persone distribuite nei 670 ristoranti presenti sul territorio italiano.

Le figure ricercate

McDonald’s sta cercando dunque persone da inserire come addetti alla ristorazione, noti come “crew” di McDonald’s. Si tratta di figure professionali che operano sia in cucina che in sala. Nel reparto cucina, il personale “crew” si occupa della preparazione di prodotti di qualità eccellente, collaborando con i colleghi per soddisfare al meglio le richieste dei clienti. Inoltre, hanno l’opportunità di acquisire conoscenze approfondite sulla gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. Nel reparto sala, le attività prevalenti sono l’accoglienza e il supporto ai clienti nella scelta dei diversi menù, garantendo un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti.

Compiti e turni di lavoro

Le responsabilità principali includono la vendita e/o la preparazione di cibi. Il lavoro prevede turni che vanno dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo infrasettimanale. Questo tipo di impiego è particolarmente adatto agli studenti alla ricerca della loro prima esperienza lavorativa, ma costituisce anche un’opzione interessante per donne in cerca di occupazione a tempo parziale e con orari flessibili.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI