Meningite, morta bambina di 5 mesi: dalla febbre al decesso, donati gli organi

Nulla da fare per la piccola che si è spenta nei giorni scorsi.

Una bambina di appena 5 mesi è morta a Teolo, Comune in provincia di Padova, a causa di una meningite. Secondo quanto raccontato da “Il Gazzettino”, la bambina avrebbe accusato i primi sintomi a fine ottobre.

Il ricovero in Clinica

Qualche linea di febbre apparentemente innocua e pochi colpi di tosse. Nulla che, in apparenza, potesse far pensare al peggio. Inizialmente la coppia di genitori avrebbe somministrato una cura a base di tachipirina, con i primi risultati positivi che non sarebbero tardati ad arrivare.

Successivamente, però, le condizioni della bambina non sarebbero migliorare e i genitori avrebbero dunque deciso di portare la piccola alla Clinica Pediatrica di Padova. Qui la situazione sarebbe peggiorata, con la figlioletta della coppia costretta al ricovero in Terapia Intensiva.

Il decesso e la donazione degli organi

In base ad ulteriori accertamenti sarebbe emerso uno stato già avanzato della meningite che avrebbe attaccato in maniera irreversibile il corpo della bambina. La piccola è quindi morta nella giornata di venerdì 3 novembre, gettando nello sconforto i genitori e i familiari.

Malgrado la disperazione, tuttavia, il padre e la madre della bambina avrebbero deciso di donare gli organi della figlia, consentendo così ad altri piccoli pazienti di poter continuare a vivere.