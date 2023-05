Messico, 175 migranti trovati in un camion con rimorchio nel Chiapas

Gli agenti dell'immigrazione hanno sentito urla e colpi provenire dall'interno del veicolo quando è stato fermato a un posto di blocco

Le autorità messicane hanno trovato 175 migranti, per lo più provenienti dal Guatemala, ammassati in un rimorchio di un camion nello stato meridionale del Chiapas: lo ha riferito l’Istituto nazionale per le migrazioni (INM), nell’ultimo incidente legato al traffico di esseri umani rilevato nel paese.

Gli agenti dell’immigrazione, riferisce l’agenzia Reuters, hanno sentito urla e colpi provenire dall’interno del veicolo quando è stato fermato a un posto di blocco in Chiapas.

Sebbene l’autista si sia rifiutato di aprire la portiera posteriore del camion, i volti dei migranti potevano essere visti attraverso le prese d’aria nello scompartimento, ha detto INM, precisando che la maggior parte dei migranti proveniva dal Guatemala. Gli altri sono originari dell’Ecuador, di El Salvador e dell’Honduras. Una persona proveniva dalla Repubblica Dominicana e una dal Pakistan