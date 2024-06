Messina, per Atm Spa una “rivoluzione” che è solo all’inizio

Azienda trasporti e Amministrazione comunale hanno fatto il punto sui primi quattro anni di lavoro. Un bilancio definito molto positivo, anche grazie agli oltre cento milioni di investimenti

MESSINA – Quattro anni intensi per Atm Spa, per una rivoluzione ancora in corso e che già conta oltre 104 milioni di euro di investimenti. E in prospettiva si sogna “un’azienda della mobilità” che possa gestire in toto il settore, dalla segnaletica alla manutenzione delle strade. Nel 2019 circolavano 50 autobus, oggi ce ne sono in esercizio 158; da 380 dipendenti si è passati agli attuali 535; il numero dei chilometri percorsi è stato incrementato da 4 milioni 300 mila a 6 milioni 500mila del 2023; gli abbonati sono arrivati a quasi 39 mila, di cui 28 mila con MoveMe.

Il bilancio dell’Atm SpA di Messina

Sono soltanto alcuni dei numeri inseriti nel bilancio dell’attività dell’Azienda trasporti municipale, nata nel 2020 dalle ceneri della vecchia Azienda speciale. A elencarli è stato il presidente della partecipata, Pippo Campagna, che dopo essere stato scelto dall’ex sindaco Cateno De Luca per “guidare il cambiamento”, continua a godere della fiducia incondizionata dell’Amministrazione comunale.

“Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale – ha detto il sindaco Federico Basile – non può non riconoscere i risultati straordinari raggiunti in un arco temporale così breve. Il trasporto pubblico oggi è una certezza per i cittadini. Anche nei prossimi anni Comune e Atm SpA continueranno a lavorare in sinergia e a promuovere politiche volte a incentivare l’uso del traporto pubblico, inserendolo nel più ampio contesto di un sistema di mobilità sostenibile”.

Al centro il trasporto pubblico locale

Della strategia ha parlato anche Salvatore Mondello, vice sindaco e assessore alla Mobilità. “Prende tutto il via nel 2018 – ha spiegato al QdS – con una serie di pianificazioni che hanno messo al centro il trasporto pubblico locale. In questi anni abbiamo avviato una fortissima rivoluzione derivante da una serie di cose: la prima l’implementazione di mezzi, ad agosto ne arriveranno altri 40 di nuova generazione con trazione elettrica. E poi le infrastrutture: stiamo lavorando al completamento dei parcheggi di interscambio che servono per il sistema integrato auto-bus-tram. E poi il rinnovamento attraverso la collocazione di tutta una serie di pensiline e paline intelligenti con Qr code, una infrastrutturazione che può essere utile per usufruire in una maniere intelligente del servizio”.

Rivoluzione del sistema di mobilità

Messina è una città con un’alta incidentalità e un traffico elevato, un trend che secondo Mondello, grazie a questa rivoluzione del sistema di mobilità, sta cambiando. “È certo – ha evidenziato – che in alcune arterie dove l’incidentalità era molto alta è diminuita drasticamente. Protei citare su tutte il corso Cavour, che era l’arteria con il più alto tasso di sinistri. Le cose stanno migliorando. Bisogna che la comunità cominci ad appassionarsi a quello che è il nuovo modo di vivere la città, un cambio culturale che prevede un utilizzo intelligente della città è inevitabile”.

Sempre più persone che scelgono di utilizzare i mezzi pubblici

Il gradimento dei cittadini cresce, secondo Mondello, con sempre più persone che scelgono di utilizzare i mezzi pubblici, soprattutto giovani. “Nel 2020 – ha affermato il presidente Campagna – abbiamo scelto come slogan ‘Guidiamo il cambiamento’, e quel cambiamento auspicato si è concretamente realizzato, probabilmente in tempi più brevi di quelli che si potessero prevedere inizialmente. Atm Spa è una società solida dal punto di vista finanziario, con elevati standard organizzativi e all’avanguardia in Italia in tema di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. Abbiamo realizzato progetti sull’infomobilità; abbiamo adottato sistemi di automazione nei parcheggi Villa Dante, Cavallotti e La Farina; abbiamo introdotto il sistema di acquisto dei biglietti con carta di credito direttamente su bus e tram e creato l’app aziendale Atm MovUp; abbiamo reso Atm Spa un’azienda cardioprotetta, dotando di defibrillatori gli autobus, i tram, i parcheggi in struttura e previsto al contempo la formazione del personale aziendale per poter garantire assistenza in caso di necessità”.

Il protocollo d’intesa firmato con il Cnr

Campagna ha ricordato anche il protocollo d’intesa firmato con il Cnr per lo sviluppo di un carburante a idrogeno: “L’altra frontiera sostenibile dopo l’elettrico”.

Ma il processo di crescita non è certo arrivato alla fine: ci sono infatti fondi di riserva per 7 milioni di euro, accantonati per investimenti che non peseranno sui cittadini. Anzi, ha promesso Campagna, sarà riproposto MoveMe anche se con un costo maggiore rispetto al costo promozionale di 20 euro dello scorso anno, per un abbonamento annuale su tutti i bus e tram.

Atm in questi anni ha anche aperto nuovi scenari, lavorando con il Comune per la metropolitana del mare e contribuendo all’istituzione del biglietto integrato per favorire l’utilizzo della metroferrovia.

Campagna ha infine tentato di smorzare la conflittualità, mai spenta, con i sindacati, e sul contratto di servizio, che deve essere ancora rinnovato. Un lavoro complesso, secondo il presidente dei Atm Spa, su cui sono ancora in corso le interlocuzioni di sorta. L’intenzione è quella di procedere in direzione di una scadenza decennale.