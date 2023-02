Messina Denaro, il boss firma il verbale del suo arresto, le Foto

Messina Denaro, le prime immagini stati diffuse dal Ros dei carabinieri, dopo l'arresto del 16 gennaio scorso

Il 16 gennaio 2023, è una data che resterà impressa nella memoria dei siciliani. E’ il giorno della cattura di Matteo Messina Denaro.

A distanza di poco più di un mese dall’arresto del boss, sono state diffuse alcune immagini che raccontano cosa è successo dopo l’arresto dell’ex superlatitante, alla clinica La Maddalena di Palermo, dove quel giorno doveva sottoporsi a cure oncologiche.

Le prime immagini dopo l’arresto del boss a Palermo

Matteo Messina Denaro è stato catturato da alcune ore e si trova a firmare alcuni verbali negli uffici del Ros, all’interno dell’aeroporto di Boccadifalco.

Matteo Messina Denaro, con addosso il famoso cappotto, appare sereno, consapevole però di essere filmato, ripreso da occhi degli uomini di legge a cui è sfuggito per trent’anni.

Dove si trova oggi Matteo Messina Denaro

Oggi, il boss, come è noto si trova rinchiuso all’interno del carcere di massima sicurezza dell’Aquila. E’ stato sottoposto a un nuovo ciclo di chemioterapia, che è durato circa quattro ore.

Da quanto si apprende, nell’ambulatorio realizzato ad hoc di fronte alla sua cella, l’ormai ex superlatitante ha ricevuto la terza dose assistito da un oncologo, un anestesista e una infermiera, tutti e tre dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Secondo fonti sanitarie contattate dall’agenzia Ansa, Messina Denaro è in buone condizioni e per ora non ha avuto problemi legati agli effetti collaterali: “Il paziente è tranquillo e in buono stato – dicono i medici – non ci sono emersi segnali negativi e le cure proseguono come da programma e nel pieno rispetto dei protocolli”.