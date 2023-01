Messina Denaro, il boss è in Abruzzo: ipotesi detenzione nel carcere dell’Aquila

Con l'aumento dei detenuti sottoposti al 41-bis la struttura è principalmente adibita a questo tipo di custodia carceraria

Sarebbe il carcere dell’Aquila la struttura di massima sicurezza all’interno della quale potrebbe entrare Matteo Messina Denaro, il boss catturato ieri dopo trenta anni di latitanza. Il capomafia è sbarcato all’aeroporto di Pescara con un volo militare.

Centro oncologico all’interno del carcere

Il carcere abruzzese potrebbe essere l’ipotesi più accreditata, nella quale sono stati ospitati personaggi di spicco e anche perchè all’interno della struttura penitenziaria c’e’ un centro oncologico. Il boss trapanese è in cura per un tumore al colon. Messina Denaro avrebbe trascorso la prima notte in una caserma o in uno dei penitenziari della zona.

La casa circondariale dell’Aquila attrezzata per 41bis

La casa circondariale dell’Aquila, nota anche come carcere dell’Aquila o carcere delle Costarelle, è un istituto penitenziario italiano, situato nel comune dell’Aquila in località Costarelle, adibito principalmente al regime carcerario previsto dall’articolo 41-bis. La struttura fu terminata nel 1986 ed entrò in funzione nel 1993, con la dismissione del vecchio carcere cittadino, sito nel centro storico della città nell’antico convento adiacente alla chiesa di San Domenico. Con l’aumento a livello nazionale dei detenuti sottoposti al 41-bis la struttura è principalmente adibita a questo tipo di custodia carceraria; ospita inoltre l’unico reparto femminile sottoposto a tale regime.