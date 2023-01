Messina Denaro, sindaco Castelvetrano “Dialogo concreto con Stato per spallata a mafia”

"Dobbiamo dare una risposta univoca contro questo male che ci affligge ormai da anni che è la mafia", ha detto Alfano

“Per dare una spallata definitiva alla mafia serve un dialogo più concreto con lo Stato. La mafia si sconfigge solo creando posti di lavoro, gli imprenditori avrebbero tante occasioni da cogliere sul nostro territorio”. Lo ha spiegato il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, nel corso del suo intervento ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus.

Il primo cittadino: “Risposta univoca contro male che ci affligge ormai da anni”

Sull’arresto di Matteo Messina Denaro il primo cittadino ha spiegato: “Ieri c’è stato un corteo con la presenza di tutta le comunità per dare una risposta univoca contro questo male che ci affligge ormai da anni che è la mafia. C’era davvero una grande e bella presenza ieri. Abbiamo dovuto assistere anche ad una stampa che andava cercando quelle risposte stupide da parte di chi ha dato una rappresentazione non reale di una comunità che in realtà ha ripudiato la mafia. Vogliamo un dialogo più concreto con lo Stato per dare una spallata definitiva alla mafia”.