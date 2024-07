Messina, viene investita mentre attraversa la strada: morta 81enne

Una donna di 81 anni è morta dopo essere stata centrata in pieno questa mattina mentre attraversava la strada in via La Farina

Non ce l’ha fatta la donna di 81 anni, centrata in pieno questa mattina mentre attraversava la strada in via La Farina, nei pressi dell’Istituto Nautico. Immediato l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in codice rosso al Piemonte di Messina dove l’anziana si è spenta nel tardo pomeriggio di oggi.

Messina, investita mentre attraversa la strada

Gravissimo incidente questa mattina a Messina, l’ennesimo di una scia di sangue che continua a ricoprire le principali strade della città dopo l’investimento di alcuni pedoni sul viale Boccetta nel corso degli ultimi mesi. Questa mattina, intorno alle ore 10, è toccato a una donna di 81 anni essere centrata in pieno mentre attraversava la strada in via La Farina, nei pressi dell’Istituto Nautico. La donna alla guida di una Micra rossa vecchio modello non avrebbe visto l’anziana attraversare la strada nei pressi delle strisce pedonali. Non è comunque ancora del tutto chiara l’esatta dinamica dei fatti sui quali stanno adesso investigando gli uomini della sezione infortunistica della Polizia Municipale.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni fornite da alcuni testimoni, il pedone stava attraversando la strada vicino ma non sulle strisce pedonali situate nei pressi del semaforo. Proprio in quel momento l’81enne è stata centrata in pieno dall’automobile che sopraggiungeva in direzione sud – nord. L’automobilista è rimasta ferma sulla carreggiata in stato di shock e poco dopo sono accorsi amici e familiari per tentare di consolare la donna di 84 anni che si trovava alla guida. Intorno all’automobile presenti ingenti tracce ematiche che sottolineano la gravità e la violenza dell’impatto.

Messina, le condizioni della donna coinvolta nell’incidente

Sul luogo è stato immediato l’intervento da parte dei sanitari del 118 e di ben tre pattuglie della Polizia municipale, che hanno parzialmente bloccato il traffico per consentire all’anziana di essere trasportata d’urgenza in ospedale. Per la donna è stato subito disposto il trasporto in codice rosso presso il pronto soccorso del Piemonte di Messina adibito ad affrontare i casi politraumi. Richiesto per lei anche l’intervento dell’unità di rianimazione. Nonostante i disperati tentativi di salvarla, però, la donna è deceduta nel corso del pomeriggio.