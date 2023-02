Messina, perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo: 39enne trasferito in ospedale

Per cause ancora da accertare, un 39enne alla guida della propria auto avrebbe perso il controllo dei veicolo schiantadosi poco dopo contro un palo

Incidente stradale la scorsa notte a Messina. Per cause ancora da accertare, un 39enne alla guida della propria auto avrebbe perso il controllo dei veicolo schiantadosi poco dopo contro un palo. L’auto si è ribaltata.

Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 2, in via Vittorio Emanuele. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso al malcapitato. Successivamente il 39enne è stato trasportato in ospedale. Sonno intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti dell’infortunistica stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.