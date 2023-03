Messina, tenta di uccidere lo zio: “Dammi 20 mila euro o ti ammazzo”

La Polizia ha arrestato un ragazzo di 33 anni che ha picchiato brutalmente il familiare per cercare di estorcergli l'ingente somma

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Messina nelle scorse settimane con l’accusa di tentato omicidio e tentata estorsione ai danni dello zio.

Il 33enne, che adesso si trova rinchiuso in carcere, lo scorso 24 febbraio avrebbe picchiato brutalmente per due ore il parente 50enne, portato poi in ospedale con gravi ferite al volto, fratture costali e danni alla milza tali da rendere necessaria l’asportazione chirurgica.

L’uomo ha raccontato di essere stato picchiato con pugni e martello

L’uomo ha riferito al medico di essere stato picchiato per circa due ore dal nipote con pugni e un martello. Durante l’aggressione, il nipote avrebbe chiesto la cifra di 20mila euro, con la vittima che avrebbe finto di accettare pur di farlo smettere e placare la sua ira.

Dalle indagini degli inquirenti, è emerso come l’aggressione sia arrivata al culmine di un periodo ricco di tensione e dissidi familiari a causa di problemi economici. Nel tempo, la famiglia aveva presentato denunce per vicende simili, seppur di minore gravità.

In base ai risultati dell’indagine, il gip, su richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere all’indagato.