Messina, truffa ai danni dell’Ue: sequestrati beni per 70 mila euro

Gi indagati avrebbero commesso in concorso reiterate condotte illecite volte al conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore degli aiuti alle imprese agricole

Il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina ha eseguito un Decreto emesso dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura Europea (Ufficio dei Procuratori Europei delegati per Sicilia e Calabria con sede in Palermo) che ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di denaro e beni immobili per circa 70mila euro, profitto di reato, nei confronti di tre persone, tutte residenti nella provincia di Messina.

Le indagini

Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero commesso in concorso, reiterate condotte illecite volte al conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore degli aiuti alle imprese agricole, concessi nell’ambito della Politica Agricola Comune (Pac). Le investigazioni portate a termine dal Reparto Specializzato dell’Arma, competente per le regioni Sicilia e Calabria, hanno permesso di accertare la truffa aggravata finalizzata a conseguire fraudolentemente sia i “Titoli di Pagamento” (necessari per accedere al regime di Pagamento Unico previsto dalla Pac) sia ingenti contributi pubblici destinati al settore agricolo ed erogati dall’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) dall’anno 2020 al 2022.

La condotta fraudolenta

Secondo quanto emerso, la condotta fraudolenta si è concretizzata attraverso la presentazione di domande uniche di pagamento nelle quali gli indagati dichiaravano conduzioni di fondi agricoli in assenza di disponibilità titolata.