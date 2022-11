Meta Catania-Italservice finisce 3-3, tra il pubblico anche Grella, Carra e Caniglia

Rossazzurri e ospiti si dividono la posta in palio al termine di una gara avvincente. I ragazzi di mister Tarantino concludono l'incontro a testa alta.

Partita spettacolare al Pala Catania tra la Meta Catania e i campioni in carica della Italservice, che si conclude sul 3-3 finale.

Risultato di parità che accontenta le due squadre che non si sono risparmiate per ottenere l’intera posta in palio. Grande prova di carattere dei ragazzi di mister Tarantino che, dopo un fulminio vantaggio, hanno dovuto soffrire per l’uno due dell’Italservice Pesaro.

Pubblico delle grandi occasioni con ospiti di rilievo come il vice presidente Grella, il direttore generale Carra e il consigliere d’amministrazione Caniglia del Catania SSD.

Finisce quindi 3-3 con la Meta che fino all’ultimo secondo ha provato a vincere davanti a oltre millecinquecento spettatori. Partita a tratti spigolosa ma nei limiti della correttezza agonistica come richiede un incontro di vertice.