Calcio a cinque: è pari tra Meta Catania e Olimpus Roma

Non bastano i gol di Bocao e Alonso per vincere una partita bella e avvincente e molto spigolosa

A soli 60 secondi dalla fine svanisce la vittoria contro Roma. Non bastano i gol di Bocao e Alonso per vincere una partita bella e avvincente e molto spigolosa. La bella prestazione fa ben sperare per i prossimi

impegni.

Prima frazione di gioco chiusa sullo 0-0.

Ripresa con la Meta in vantaggio con Bocao pareggio per Roma con Dimas. La Meta ci crede e torna in vantaggio con Alonso. Ma a 60 secondi dalla fine arriva il pareggio della squadra ospite con Marcelin ho che gela i tifosi presenti.

Ancora una volta non riesce alla Meta di concretizzare quando di buono espresso in campo per potersi giudicare i tre punti in classifica la Meta raggiunge quota 18 sperando in un magnifico 2023.

Foto di Davide Anastasi