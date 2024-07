Meteo, prosegue il caldo estremo in Sicilia: allerta incendi rossa in 4 province

Anche domani, giovedì 18 luglio, l'afa la farà da padrona con temperature fino a 40° in pianura e sole in tutta la Sicilia

Prosegue il forte caldo in Sicilia. Anche domani, giovedì 18 luglio, l’afa la farà da padrona con temperature fino a 40° in pianura e sole in tutta la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato una allerta rossa per rischio incendi e ondate di colore per le province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Arancione per tutte le altre.

Le previsioni per domani in Sicilia

Gli esperti di 3b Meteo parlano di “un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4.950 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso; Canale da quasi calmo a mosso“.

Cosa ci attende nei prossimi giorni

La situazione non muterà per tutta la settimana; i professionisti del settore spiegano che “il possente rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, determinerà una lunga fase di tempo stabile e ampiamente soleggiata sulle nostre regioni. Caldo intenso con temperature massime fino a 37-40°C in pianura. Lungo le aree costiere e dell’immediato entroterra, gli elevati tassi di umidità determineranno afa anche intensa. I venti spireranno da deboli a moderati, a regime di brezza diurna. Non da escludere, tuttavia, qualche possibile breve acquazzone pomeridiano in appennino fra il 19 e 20 luglio, grazie al passaggio di un blando cavetto d’onda in quota“.

