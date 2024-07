Meteo, in Sicilia ancora caldo estremo: le previsioni per il 15 luglio

Caldo, afa e temperature alte in Sicilia: le previsioni del tempo per la giornata di domani, 15 luglio 2024

Sulla Sicilia continuerà ad imperversare il caldo. Lunedì 15 luglio si assisterà infatti ad un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano Caronte. Di conseguenza la giornata sarà contrassegnata da condizioni di bel tempo, con il sole che non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà praticamente sereno ovunque. Temperature massime fino a 38 gradi, clima decisamente afoso. Naturalmente, nessuna allerta per il rischio piogge.

La Protezione civile regionale, nell’odierno bollettino ha comunicato l’allerta arancione su tutta l’Isola per quanto riguarda gli incendi.

Le temperature provincia per provincia in Sicilia

Ecco le temperature minime e massime in ciascuna città previste per domani:

Agrigento : 22 °C – 38 °C;

: 22 °C – 38 °C; Caltanissetta : 20 °C – 37 °C;

: 20 °C – 37 °C; Catania : 26 °C – 37 °C;

: 26 °C – 37 °C; Enna : 17 °C – 34 °C;

: 17 °C – 34 °C; Messina : 26 °C – 35 °C;

: 26 °C – 35 °C; Palermo : 25 °C – 33 °C;

: 25 °C – 33 °C; Ragusa : 21 °C – 37 °C;

: 21 °C – 37 °C; Siracusa : 22 °C – 38 °C;

: 22 °C – 38 °C; Trapani: 23 °C – 32°C.

