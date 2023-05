Meteo Sicilia, allerta gialla per il sud dell’isola ma nel weekend torna il sole: le previsioni

Ancora qualche ore di maltempo e poi il ritorno delle belle giornate: le previsioni meteo per il 4 maggio in Sicilia.

Allerta gialla per maltempo nel sud della Sicilia per la giornata di giovedì 4 maggio 2023: è quanto emerso dal bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico emanato nelle scorse ore dalla Protezione civile della Regione Siciliana.

Ecco i dettagli sulle previsioni meteo per le prossime ore.

Meteo 4 maggio, allerta gialla nel sud della Sicilia

Persiste il maltempo in buona parte dell’isola, ma fortunatamente i rischi sembrano contenuti. Il 4 maggio, infatti, l’allerta gialla sarà in vigore soltanto per la parte meridionale dell’isola. Tuttavia, piogge e temporali sparsi sono previsti quasi ovunque, in particolare nel settore centro-orientale dell’isola, tra Enna, Caltanissetta, Agrigento e Catania.

Le temperature per la giornata di giovedì 4 maggio si manterranno nella media stagionale, con picchi di 22-25 gradi ad Agrigento, Catania e Siracusa. Massime stabili intorno ai 20 gradi nel resto del territorio siciliano. I venti saranno moderati quasi in tutta l’isola. C’è aria di primavera in Sicilia, anche se le piogge non permettono ancora di dire definitivamente addio a ombrelli e maniche lunghe.

Fortunatamente, però, secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni il sole dovrebbe tornare a splendere in tutta la Sicilia (anche se coperto, a tratti, da qualche nuvola) già dal fine settimana. Il resto d’Italia nelle scorse ore ha subìto gli effetti di una violenta ondata di maltempo: in particolare, in Emilia Romagna, si sono registrati due morti e diverse alluvioni, ma anche lì nei prossimi giorni si attendono il ritorno di condizioni meteo più stabili e una riduzione del livello d’allerta.

Immagine di repertorio