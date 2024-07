Meteo Sicilia, per domani allerta incendi rossa in 2 province: ecco dove

Il caldo non dà tregua alla Sicilia: la Protezione Civile ha diramato il massimo grado di allerta incendi in due province dell'Isola

Prosegue l’ondata di caldo in Sicilia che ultimamente sta mettendo a dura prova gli abitanti dell’Isola. Per domani gli esperti prevedono un’altra giornata di sole cocente nella Regione. Il calore africano si abbatterà con più intensità su Siracusa, dove si stimano temperature fino ai 38 °C. Nelle altre province le temperature dovrebbero restare in linea con quelle degli ultimi giorni. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta incendi rossa per Caltanissetta ed Enna. Resta arancione invece il resto dell’Isola.

Le previsioni meteo

Gli esperti di 3b Meteo hanno fatto il punto della situazione in merito alla giornata di domani 12 luglio: “Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 5050 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso“.

Le temperature per domani

Agrigento : 21/32 °C

: 21/32 °C Caltanissetta : 24/34 °C

: 24/34 °C Catania : 24/34 °C

: 24/34 °C Enna : 22/31 °C

: 22/31 °C Messina : 23/31 °C

: 23/31 °C Palermo : 23/30 °C

: 23/30 °C Ragusa : 24/32 °C

: 24/32 °C Siracusa : 23/38 °C

: 23/38 °C Trapani: 20/30 °C

