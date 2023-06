Scipione non lascia la Sicilia, grande caldo e temperature vicine ai 40 gradi: le previsioni

Ancora grande caldo in Sicilia, temperature nuovamente in crescita. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 30 giugno.

Previsioni meteo che parlano ancora di cieli sereni e temperature in aumento per la Sicilia. In base agli esperti, infatti, l’Isola continuerà a essere accarezzata dall’anticiclone Scipione, il quale garantirà una condizione di alta pressione che terrà lontano il maltempo.

Meteo Sicilia, previsioni 30 giugno

Per domani, venerdì 30 giugno, la colonnina di mercurio sfiorerà i 40 gradi, in una delle giornate decisamente più calde di questi primi scorci di estate. Lungo il versante orientale dell’Isola, infatti, potranno essere toccati 36-37 gradi durante le ore centrali della giornata.

Le città più roventi saranno ancora una volta Catania e Messina. Tanta afa anche nelle altre province isolane, con temperature sempre al di sopra dei 30 gradi. Anche le minime si manterranno elevate sui 21-22 gradi.

Il grande caldo potrebbe comunque essere parzialmente mitigato dall’azione dei venti, che soffieranno in maniera moderata da Nord-Nord Ovest. I mari che circondano la Sicilia si presenteranno poco mossi.

Foto di repertorio