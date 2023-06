L’Anticiclone Scipione resiste, Sicilia ancora nella morsa del caldo: le previsioni meteo

L'Anticiclone Scipione non molla la presa in Sicilia, attesi ancora sole cocente e temperature elevate. Le previsioni meteo di domani.

Non intende ancora cedere il passo l’Anticiclone Scipione, almeno in Sicilia. Se nelle Regioni settentrionali del Paese si inizia a intravedere qualche segno di cedimento, con l’arrivo dei primi temporali, nella nostra Isola il bel tempo continua a farla da padrone grazie agli effetti dell’area di alta pressione.

Nei giorni scorsi in Sicilia sono state raggiunte vette “roventi”, con punte vicine ai 40 gradi in diverse parti dell’Isola. Nel corso di questa settimana i valori si sono mantenuti ancora alti, con medie di 36-37 gradi. Non sono mancati gli avvisi relativi alle ondate di calore, con le città di Messina e Palermo interessate nelle ultime ore.

Meteo Sicilia, previsioni 29 giugno

Per la giornata di domani, giovedì 29 giugno, sono previsti nuovamente cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le province della Sicilia. Le temperature massime continueranno a rimanere alte, con valori compresi tra i 35 e i 36 gradi, specialmente lungo le zone costiere.

Le aree di Catania e Siracusa saranno quelle dove si registreranno i picchi più elevati. Seguiranno Agrigento e Caltanissetta con valori di 32-33 gradi. Nel resto della Sicilia la colonnina di mercurio continuerà a mantenersi ben al di sopra dei 30 gradi, in rispetto delle medie del periodo.

I venti soffieranno sull’isola con intensità debole o moderata. I mari si manterranno calmi o poco mossi. La situazione di stabilità rimarrà inalterata anche oltre la fine del mese di giugno. Anche per i primi giorni di luglio, infatti, il sole e le temperature alte continueranno a contraddistinguere il clima siciliano.

Foto di repertorio