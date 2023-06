Sole cocente e 40 gradi, in Sicilia “esplode” il grande caldo: le previsioni del 22 giugno

Estate già rovente in Sicilia, in arrivo temperature proibitive e sole su tutte le province. Le previsioni per domani.

L‘estate 2023 è ufficialmente entrata da poche ore e in Sicilia è già allarme caldo. Secondo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 22 giugno, sulla nostra Isola è atteso l’arrivo di un’ondata di calore – la prima della bella stagione – che innalzerà la colonnina di mercurio su livelli quasi proibitivi.

In base agli esperti, infatti, l’alta pressione esporrà la Sicilia a una decisa impennata delle temperature, che arriveranno a toccare anche i 40 gradi in diverse località del territorio.

Meteo Sicilia, le province più roventi

Valori elevati ovunque, quindi, con picchi maggiori nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Ragusa e Siracusa. Qui le temperature oscilleranno tra i 37 e i 39 gradi durante le ore centrali della giornata.

Caldo afoso anche in provincia di Enna e nel Messinese con punte di 33-34 gradi. Termometro che scotta anche a Palermo e Trapani, con massime comprese tra i 31 e i 32 gradi.

Meteo Sicilia, caldo anche di notte

Nemmeno le ore serali e notturne riusciranno a garantire un ristoro ai siciliani accaldati. Le minime, infatti, si manterranno su valori elevati. Basti pensare ai 24 gradi previsti a Catania e Messina, così come ai 22 di Palermo e ai 20 di Siracusa.

Anche a Caltanissetta ed Enna, tradizionalmente le province più fredde, si toccheranno 18-29 gradi.

A tal proposito, la Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di “preallerta” per quanto riguarda il rischio incendi, con pericolosità medio-bassa per tutto il territorio siciliano. Previste anche due ondate di calore di “livello 1” per le città di Catania e Palermo.

Foto di repertorio