Meteo Sicilia, sole ovunque e temperature in crescita: le previsioni del 23 aprile

Previsioni meteo Sicilia per domani, 23 aprile 2023. Situazione di relativa stabilità nell'isola, con temperature in crescita.

Prosegue la situazione di stabilità meteorologica in Sicilia. Per la giornata di domani, domenica 23 aprile, sulla nostra isola si prevedono infatti cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature nuovamente in risalita. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime 24 ore.

Meteo Sicilia, domenica 23 aprile

Ancora bel tempo e clima gradevole in Sicilia. Sull’isola il cielo si manterrà sgombro da nubi, con precipitazioni assenti su tutte le province. Temperature in crescita, con i valori massimi che toccheranno i 25 gradi specialmente nelle zone costiere.

I valori più alti si registreranno a Catania e Siracusa con 24-25 gradi. Massime sempre alte anche nelle altre zone, comprese le aree interne. Per quanto riguarda le minime, non si registreranno particolari variazioni.

I venti saranno calmi, mentre i mari che circondano l’isola si manterranno poco mossi.