Meteo Sicilia, domenica tra sole e poche nubi – Le previsioni di domani

Domenica all'insegna del sole e del clima mite in Sicilia. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani.

Sarà una giornata all’insegna del bel tempo e del tepore quella di domani, domenica 19 novembre, sulla nostra isola. Per le prossime 24 ore in Sicilia si prevede una situazione meteorologica gradevole, con sole su tutte le province e temperature al di sopra dei 20 gradi.

Meteo Sicilia, previsioni 19 novembre

Nel dettaglio, verranno toccati i valori massimi di 21-22 gradi nelle zone costiere di Catania e Siracusa, mentre nella zona tirrenica di Messina e Palermo si prevedono punte di 20 gradi.

Nel resto della Sicilia le temperature massime oscilleranno tra i 17 e i 19 gradi, mentre nella zona più interna dell’isola – in particolare in provincia di Enna – non si andrà oltre i 14 gradi nella fascia centrale della giornata.

Non si prevedono fenomeni di rilievo per quanto riguarda i venti, mentre i mari che circondano il territorio siciliano si manterranno calmi o poco mossi. Insomma, sarà una domenica contraddistinta dal clima sereno e non sembrerà nemmeno di essere in autunno inoltrato.