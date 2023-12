Meteo Sicilia, torna il sole ma si alza il vento: le previsioni di lunedì 18 dicembre

Torna il sereno in Sicilia, ma la giornata potrebbe essere disturbata dai venti forti. Ecco le previsioni di lunedì 18 dicembre.

Inizio di settimana all’insegna della parziale stabilità meteorologica per la Sicilia. Per la giornata di domani, lunedì 18 dicembre, sulla nostra Isola si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi, a parte l’area meridionale, con temperature in leggera ripresa dopo il calo che si è registrato nel corso dell’ultimo fine settimana.

Secondo gli esperti, i cieli che sovrastano la Sicilia si manterranno complessivamente sgombri da nubi, eccezion fatta per le province di Agrigento, Ragusa, Siracusa e Trapani dove potrebbero manifestarsi degli addensamenti, con possibilità di qualche acquazzone.

In queste zone la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo di colore gialla. Nelle altre aree della Sicilia non sono previste allerte.

Meteo Sicilia, le temperature

Le temperature massime toccheranno i 17-18 gradi lungo le zone costiere di Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa e Trapani. Nel resto della Sicilia le massime oscilleranno tra i 14 e i 16 gradi, ad eccezione della provincia di Enna dove non si andrà oltre gli 11 gradi.

Durante le ore notturne le temperature minime toccheranno i 13-14 gradi nelle zone costiere, mentre nelle aree interne la colonnina di mercurio scenderà fino ai 5-6 gradi.

La giornata potrebbe essere disturbata dai venti, che soffieranno in maniera intensa da Est-Nord Est, in particolare sulla Sicilia sud-orientale e sulle isole minori. I mari che circondano la Sicilia si presenteranno agitati. Molto mossi il Tirreno e lo Ionio.