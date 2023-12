Meteo, le previsioni per il 16 dicembre in Sicilia

Il beltempo caratterizzerà la giornata di domani, 16 dicembre, in Sicilia, dove un’area di alta pressione abbraccerà l'isola

Il beltempo caratterizzerà la giornata di domani, 16 dicembre, in Sicilia, dove un’area di alta pressione abbraccerà l’isola garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate in tutto il territorio. La Protezione civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo.

Le temperature provincia per provincia



Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 6 °C – 14 °C, a Trapani 10 °C – 15 °C, a Palermo 9 °C – 12 °C, a Siracusa 8 °C – 15 °C e a Messina 8 °C – 13 °C. Seguono Ragusa con 3 °C – 10 °C, Agrigento con 4 °C – 13 °C, Enna con 2 °C – 5 °C e Caltanissetta con 3 °C – 9 °C.