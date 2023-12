Meteo Sicilia, torna il maltempo: allerta gialla, le zone coinvolte

Allerta gialla in Sicilia. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani.

Allerta gialla in Sicilia. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 15 dicembre 2023, e in gran parte dell’isola si prevedono precipitazioni. Sono coinvolte diverse province come quella catanese, messinese, parte dell’ennese, palermitana, trapanese, ragusana e siracusana. Non rientrano nello stato di allarme Caltanissetta ma anche Agrigento, zona solo in parte minima coinvolte. Non si escludono temporali però anche nelle suddette aree. L’allerta è valida dalle 00:00 alle 24:00.