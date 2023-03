Meteo Sicilia, spunta il sole di primavera? Le previsioni fino alla Festa della Donna

Previsioni meteo Sicilia, riecco il ritorno della stabilità per la giornata di domani. Tempo incerto in occasione della Festa della Donna.

Il bel tempo prova a farsi spazio in Sicilia dopo l’incertezza meteorologica che ha contraddistinto questi primi giorni di marzo 2023. Con la primavera alle porte, infatti, le occasioni in cui il sole farà la sua comparsa sull’Isola saranno sempre maggiori. Ma quali sono le previsioni meteo per la Sicilia per le prossime ore? Scopriamole insieme.

Meteo Sicilia, previsioni 7 marzo

Per la giornata di domani, martedì 7 marzo, su tutto il territorio della Sicilia sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi. Potrebbero crearsi degli annuvolamenti nelle zone centrali e meridionali dell’Isola, senza rischio di precipitazioni.

Le temperature torneranno a salire, con picchi di 19-20 gradi lungo le zone costiere di Catania e Siracusa. Nelle altre aree della Sicilia i valori massimi, durante le ore centrali della giornata, oscilleranno tra i 15 e i 17 gradi.

Per quanto riguarda le minime non si registreranno particolari variazioni, con un un clima generale che si manterrà mite e, in alcuni momenti, addirittura caldo. I venti soffieranno in maniera moderata, mentre i mari si presenteranno da mossi a poco mossi.

Meteo Sicilia, previsioni 8 marzo

Per la giornata di mercoledì 8 marzo, Festa della Donna, è previsto tuttavia un parziale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole torneranno ad addensarsi sul territorio siciliano, con possibilità di precipitazioni nelle province di Caltanissetta, Catania ed Enna.

Le temperature, comunque, non dovrebbero subire particolari cambiamenti, con ancora picchi di 18-19 gradi sulle province che si affacciano sulle coste. I venti continueranno a soffiare in maniera moderata.