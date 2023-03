Meteo Sicilia, riecco il maltempo: pioggia e vento forte in arrivo – Le previsioni

Il maltempo torna a fare visita all'Isola. Ecco le previsioni meteo per la Sicilia per la giornata di domani, 6 marzo 2023.

Inizio di settimana all’insegna dell’instabilità in base alle previsioni meteo per la Sicilia. Per la giornata di domani, lunedì 6 marzo, sono attese nuove precipitazioni dopo la tregua che il maltempo ha concesso all’Isola nel fine settimana.

Meteo Sicilia, previsioni 6 marzo

In particolare, le piogge saranno “da isolate a sparse su tutte le zone, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati deboli”. Torneranno le nevicate sui rilievi della Sicilia. In base alle previsioni, la neve si depositerà “al di sopra dei 1.300-1.500 metri, con apporti al suolo deboli”.

Le temperature massime rimarranno stabili, con picchi di 18-19 gradi lungo le coste delle province di Catania e Siracusa. Nel resto dell’Isola i valori oscilleranno attorno ai 15-16 gradi. Le temperature minime non conosceranno particolari variazioni.

Si alzeranno i venti, che soffieranno con insistenza sulla Sicilia. Saranno “localmente forti sud-occidentali sui settori sud-orientali” e “forti sudoccidentali sui rilievi, con rinforzi di burrasca”. Per quanto riguarda i mari, saranno “molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; localmente molto mosso il Tirreno centro-meridionale”.