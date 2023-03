Meteo Sicilia, sarà un weekend primaverile: sole e caldo ovunque – Le previsioni

Con la primavera alle porte in Sicilia si respira un clima mite. Ecco le previsioni meteo per il fine settimana.

Il meteo di questi giorni per la Sicilia sta riservando delle sorprese gradite agli isolani, con il sole che continua a essere protagonista indiscusso insieme alle temperature al di sopra della media.

Nella giornata di ieri le massime siciliane hanno sfondato addirittura il muro dei 25 gradi, in particolare in diverse località lungo la fascia costiera dell’Isola. Ma quale sarà il tempo previsto per il fine settimana in Sicilia? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia sabato 11 marzo

Per la giornata di domani, sabato 11 marzo, le previsioni meteo per la Sicilia parlano ancora una volta di un clima gradevole e tipicamente primaverile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Soltanto nel corso delle ore pomeridiane o serali potrebbe addensarsi qualche nuvola in più, senza però rischio di precipitazioni.

Le temperature massime sfioreranno nuovamente i 25 gradi, con punte di 23-24 gradi attese lungo le zone costiere del territorio. I valori minimi non subiranno particolari variazioni. I venti soffieranno ancora in modo insistente, mentre i mari si presenteranno mossi o poco mossi.

Meteo Sicilia domenica 12 marzo

Anche la giornata di domenica 12 marzo si presenterà soleggiata e senza particolari criticità. Il sole continuerà a splendere su tutte le province della Sicilia, in presenza di qualche nuvola. Una condizione che potrebbe suggerire qualche gita fuori porta per gli amanti delle scampagnate. Le temperature saranno sempre elevate e oscilleranno sui 23 gradi. Ancora venti moderati, mari da mossi a poco mossi.