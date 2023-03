Meteo Sicilia, è primavera o estate? +25 °C e sole cocente – Le previsioni

In Sicilia "scoppiano" le temperature, massime in forte crescita già a partire dalle prossime ore. Ecco le previsioni meteo per domani e il fine settimana.

Se non è estate, poco ci manca. Il campo di alta pressione che da un paio di giorni sta interessando la Sicilia continuerà a stazionare anche nelle prossime ore, garantendo clima mite e temperature al di sopra delle medie del periodo. Addio quindi al maltempo e al rischio piogge? Ecco cosa ci attende per la giornata di domani, giovedì 9 marzo, e per l’intero fine settimana.

Meteo Sicilia, previsioni 9 marzo

La situazione meteorologica per le prossime 24 ore è ben definita, con il sole che splenderà su tutte le province della Sicilia. I cieli rimarranno sereni, senza nuvole minacciose all’orizzonte.

Il bel tempo sarà accompagnato anche da un’impennata delle temperature: le massime sfioreranno i 25 gradi lungo le zone costiere dell’Isola. Ad Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Siracusa i valori durante le ore centrali della giornata rimarranno tutti al di sopra dei 20 gradi.

Clima mite anche nelle zone centrali del territorio, con picchi di 18-17 gradi anche nelle province di Caltanissetta ed Enna. In crescita anche i valori notturni, che si stabilizzeranno sui 12-13 gradi. I venti saranno moderati, mentre i mari che circondano l’isola saranno mossi o poco mossi.

Meteo Sicilia, previsioni weekend

La condizione di stabilità sulla Sicilia proseguirà come detto anche in occasione del fine settimana alle porte, con temperature che toccheranno nuovamente i 25 gradi e che rimarranno comunque stabili anche nell’entroterra.

Non è esclusa, tuttavia, la comparsa di qualche nuvola nelle zone centrali della Sicilia e lungo il versante settentrionale. Le piogge, però, non dovrebbero riversarsi sul territorio. I venti saranno ancora moderati, con possibili rinforzi nelle giornate di sabato e domenica.