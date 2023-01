Meteo Sicilia, si scatena il maltempo: ancora temporali e neve, le previsioni

In Sicilia previsto ancora maltempo. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e per l'intero fine settimana.

Non sembra destinata a cambiare in meglio la situazione meteorologica in Sicilia. Dopo le forti piogge che si sono verificate nelle scorse ore in provincia di Catania, contraddistinte anche da una massiccia grandinata che ha causato non poche difficoltà a residenti e automobilisti dell’hinterland etneo, sull’Isola a breve sono attese nuove precipitazioni.

Il sole che è riapparso in mattinata su gran parte del territorio isolano non deve infatti ingannare. Al momento, così come segnalato dagli esperti meteo, attorno alla Sicilia continua a mantenersi presente il campo di bassa pressione, con piogge segnalate nel Tirreno e nel Mediterraneo e in progressivo avvicinamento.

Meteo Sicilia, previsioni giovedì 26 gennaio

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche nell’Isola è infatti atteso nel corso del pomeriggio di giovedì 26 gennaio. Per la giornata in questione, infatti, il Dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana ha diramato un’allerta meteo gialla valevole per 24 ore.

In particolare, le piogge si concentreranno sui settori centro-occidentali e nord-orientali dell’Isola. Le temperature massime saranno ancora basse, con picchi di 13-14 gradi durante le ore centrali della giornata lungo le coste.

Sono attese anche altre nevicate, con i fiocchi che si depositeranno a quota 800-100 metri, con “apporti al suolo generalmente moderati”. Si coloreranno ulteriormente di bianco candido i rilievi dell’Isola. Potranno essere particolarmente soddisfatti gli amanti delle pratiche sportive su neve come lo sci che attendono l’aperture delle piste sull’Etna e sulle Madonie.

Meteo Sicilia, previsioni venerdì 27 gennaio

Per quanto riguarda la giornata di venerdì 27 gennaio sono previste ancora forti precipitazioni su buona parte delle province della Sicilia. I temporali si concentreranno in particolare nella fascia nord-occidentale della Sicilia, con le zone di Palermo e Trapani interessate dalle piogge.

Per quanto concerne le temperature, i valori più alti si manterranno simili a quelli previsti per la giornata di giovedì 26 gennaio, con i valori che non si spingeranno oltre i 14-15 gradi.

Meteo Sicilia, il tempo nel fine settimana

Il mese di gennaio sembra essere destinato a concludersi all’insegna dell’instabilità. In occasione delle giornate di sabato 28 e domenica 29 gennaio potrebbero ancora verificarsi delle piogge improvvise con delle schiarite.

Un miglioramento è previsto nel corso della domenica, quando il sole tornerà nuovamente a splendere ovunque. Nuove piogge, però, potrebbero verificarsi nei primi giorni della prossima settimana

Foto di repertorio