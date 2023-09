METEO | Autunno in arrivo nel weekend? Ecco quando tornerà il maltempo

Ancora sole e molto caldo in Sicilia, ma durerà poco: ecco quando torneranno le piogge.

Il maltempo tornerà presto in Sicilia, almeno secondo le previsioni meteo. Nuvole e piogge dovrebbero sostituire già a partire dal weekend del 23 e del 24 settembre le giornate di sole e caldo che hanno caratterizzato l’isola nell’ultima settimana.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo weekend 23-24 settembre, torna il maltempo?

Per domani, 21 settembre, la situazione rimarrà stabile. Nessuna allerta meteo, niente piogge. Solo nubi sparse e molta umidità. Non è ancora tempo di dire addio al caldo estivo, nonostante il sole non sia più “protagonista assoluto”: secondo le previsioni meteo, infatti, le temperature massime potranno raggiungere perfino i 33-36 gradi nel settore orientale dell’Isola e le minime si manterranno al di sopra dei 20 gradi quasi ovunque. Si tratta quindi di temperature in linea o lievemente al di sopra delle medie stagionali.

Venerdì 22 settembre si prevede invece una giornata di sole e caldo. Poche nuvole e, per i fortunati che possono permetterselo, l’ultima possibilità (forse) di organizzare una gita al mare prima dell’arrivo ufficiale dell’autunno.

Le previsioni meteo prevedono un cambio di rotta in Sicilia già nelle giornate di di sabato 23 e domenica 24 settembre. Torneranno infatti piogge e temporali, in particolare in provincia di Palermo e di Trapani. Anche l’ultima settimana di settembre si aprirà – sempre secondo le attuali previsioni – all’insegna dell’instabilità e del maltempo, forse associata a un primo calo delle temperature.

