In Sicilia è ancora estate, sole e caldo ovunque: le previsioni per il 16 e il 17 settembre

Ancora bel tempo e temperature elevate in Sicilia, ecco le previsioni meteo per le giornate del 16 e del 17 settembre.

Sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo in Sicilia quello di sabato 16 e domenica 17 settembre. Secondo le previsioni meteo, infatti, si prospettano due giorni contraddistinti dal cielo sereno e dalle temperature alte, tipicamente estive, nonostante l’approssimarsi della stagione autunnale.

Meteo Sicilia, previsioni 16 settembre

Per la giornata di sabato 16 settembre, le previsioni meteo in Sicilia parlano di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le province della Sicilia. Le temperature massime oscilleranno tra i 30 e i 34 gradi, con caldo ovunque. I venti si mostreranno deboli e, pertanto, potrebbero non mitigare la calura dell’ultimo fine settimana d’estate in Sicilia.

Meteo Sicilia, previsioni 17 settembre

Situazione simile anche per quanto riguarda la giornata di domenica 17 settembre. Sole ovunque e caldo rappresenteranno il filo conduttore, con temperature in crescita su tutte le province.

Si registreranno picchi di 34-35 gradi lungo le coste, in particolare nelle province di Agrigento, Catania e Siracusa. Caldo anche nell’entroterra, con massime di 33 gradi in provincia di Caltanissetta e Ragusa. Anche per questa giornata, i venti si mostreranno deboli.