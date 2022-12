Meteo, arriva il weekend di Natale: ecco le previsioni in Sicilia

Il fine settimana di Natale è ormai alle porte: ecco come sarà sul fronte meteo in Sicilia. Le previsioni.

Niente piogge, ma sicuramente un po’ di nuvole a rendere meno “evidente” il sole in questo fine settimana festivo: ecco le previsioni meteo per la Sicilia nei giorni di Natale 2022, da venerdì 23 a domenica 25 dicembre.

La prima buona notizia è che non si prevedono, al momento, allerte meteo o forti temporali sull’isola. Qualche pioggia isolata, però, non è esclusa, in particolare nella giornata di venerdì 23 dicembre.

Meteo Sicilia, previsioni weekend Natale 2022

Negli ultimi giorni, il sole e l’assenza di piogge hanno permesso ai siciliani di fare tranquillamente gli ultimi acquisti in vista delle Feste natalizie. Ma come sarà il meteo nel weekend festivo, dal 23 al 25 dicembre? Le notizie, per chi ha in progetto di mettersi in viaggio o trascorrere il fine settimana fuori, sembrano buone: solo nuvole e piogge isolate venerdì 23 dicembre; tanto sole e pochi cieli grigi, invece, per la Vigilia e per Natale.

Sul fronte delle temperature, nulla di cui preoccuparsi. Continuerà il trend delle scorse settimane, con temperatura nella media stagionale o anche al di sopra e massime che potranno raggiungere o perfino superare i 20 gradi. Le città più calde in Sicilia, soprattutto nel giorno di Natale, secondo le previsioni meteo saranno Catania, Agrigento, Siracusa e Messina. Anche Palermo, però, potrà raggiungere i 19/20 gradi nelle ore più calde della giornata sia sabato che domenica.

Sereno o poco nuvoloso anche il lunedì di Santo Stefano. C’è quindi l’occasione per programmare qualche gita o passeggiata per sostituire la classica giocata a tombola nelle ore diurne.

Immagine di repertorio