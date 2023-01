Meteo Sicilia, torna il sole ma non riscalda: ancora freddo e gelo, le previsioni

Torna il sole sulla Sicilia, ma l'imprevisto è dietro l'angolo. Ecco cosa promette il meteo per le prossime ore.

Inizio di settimana all’insegna del timido ritorno del sole su buona parte della Sicilia dopo il weekend contraddistinto da pioggia e vento forte. A partire da lunedì 23 gennaio sull’Isola le nubi torneranno a diradarsi, concedendo ai siciliani una piccola tregua dal maltempo.

Meteo Sicilia, le previsioni per lunedì 23 gennaio

Le temperature si manterranno comunque basse e non andranno oltre i 14-15 gradi attesi lungo le coste. I picchi maggiori si registreranno nelle province di Catania e Messina.

Nelle zone interne della Sicilia i valori massimi non supereranno i 10 gradi, in particolare nell’Ennese e in provincia di Caltanissetta. Ancora presenti le nevi sui maggiori rilievi della Sicilia.

Meteo Sicilia, le previsioni per martedì 24 gennaio

La situazione potrebbe però mutare in peggio già a partire da martedì 24 gennaio, con le piogge che torneranno nuovamente a fare visita al territorio siciliano.

Le precipitazioni più intense potrebbero concentrarsi nella fascia occidentale e meridionale della Sicilia, specialmente nel Trapanese e nell’Agrigentino. Le temperature si manterranno ancora basse, con valori simili a quelli percepiti nella giornata di lunedì.

Durante le ore notturne la colonnina di mercurio potrebbe scendere anche al di sotto dello zero in diverse località interne. La situazione di instabilità potrebbe prolungarsi per l’intera settimana. Soltanto in prossimità del prossimo weekend è atteso un leggero miglioramento.