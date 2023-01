Meteo Sicilia, weekend tra freddo, vento forte e pioggia: le previsioni

Situazione meteorologica fortemente instabile in Sicilia per quanto riguarda il fine settimana. Freddo e venti forti toccheranno l'Isola.

La bassa pressione continua a stazionare sulla Sicilia e sembra destinata a farlo anche nel corso dell’intero fine settimana. Nelle prossime ore, infatti, i cieli dell’Isola sono destinati a ricoprirsi nuovamente di nubi, con possibilità di precipitazioni più o meno intense e venti forti in diverse parti del territorio.

Le prime avvisaglie, così come sottolineato recentemente, sono già visibili in queste ore lungo la fascia tirrenica e occidentale della Sicilia. A Trapani, a causa delle raffiche di vento, l’amministrazione comunale ha già disposto la chiusura di ville, giardini e cimiteri. Il maltempo si sposterà, poi, anche nelle altre parti.

Meteo Sicilia, previsioni sabato 21 gennaio

Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 21 gennaio, si prevedono nubi sparse con possibili precipitazioni.

Le temperature subiranno un netto calo in virtù della spinta determinata dall’arrivo del freddo artico proveniente da Settentrione. In queste ore l’ondata gelida ha già toccato la Calabria, determinando precipitazioni sparse a carattere nevoso anche a quote inferiore agli 800 metri.

Arriva la neve anche in Sicilia

Nelle scorse ore dei fiocchi di neve sono caduti anche sui rilievi montuosi della Sicilia. L’Etna e le Madonie si sono nuovamente imbiancate, così come testimoniato da numerosi scatti realizzati dagli amanti della montagna.

Per le prossime 24 ore le temperature massime non supereranno i 13-14 gradi lungo le coste della Sicilia, mentre nelle zone più interne la colonnina di mercurio nelle ore centrali del giorno si assesterà sui 6-7 gradi. L’Isola sarà colpita anche dal vento, che soffierà impetuoso in particolare lungo le coste esposte, sui rilievi maggiori e sulle isole minori.

Meteo Sicilia, previsioni domenica 22 gennaio

Per quanto concerne domenica 22 gennaio la situazione climatica potrebbe volgere ulteriormente al peggio, con le piogge che si intensificheranno su tutte le province della Sicilia.

Previsto un altro abbassamento delle temperature, con le massime che non supereranno gli 11 gradi. Nelle zone centrali del territorio siciliano, durante le ore notturne, i valori potrebbero anche scendere al di sotto dello zero. Un flebile miglioramento della situazione meteorologica potrebbe avvenire soltanto lunedì 23 gennaio.