Messina, celebrata la Festa della Liberazione in Piazza Unione Europea

Il sindaco Basile: "Quelle pagine buie della storia non devono tornare“

In occasione della Festa della Liberazione del 25 Aprile, a Piazza Unione Europea, a Messina, si è tenuta la tradizionale cerimonia con la deposizione di corone d’alloro al Monumento ai Caduti. All’evento hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, le associazioni combattentistiche e d’Arma.

Messina, Basile: “La Libertà è il più importante principio della nostra Costituzione”

“La Libertà è il più importante principio sul quale si fonda la Costituzione insieme ai principi di Democrazia, Eguaglianza e Pluralismo. Nel ricordo delle donne e degli uomini a cui dobbiamo la libertà. Per non dimenticare, perché quelle pagine buie della storia non devono tornare“, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

