Il nuovo Policlinico di Caltanissetta? “La verità ve la diciamo noi”: conferenza di Annalisa Petitto

Venerdì 19 aprile è previsto l'incontro con la candidata sindaco Annalisa Petitto per discutere del progetto di trasformare il Sant'Elia nel quarto Policlinico siciliano.

Annalisa Petitto – candidato sindaco di Caltanissetta- e i suoi alleati indicono una conferenza stampa sul progetto della realizzazione del Policlinico: “La verità ve la diciamo noi” è il titolo dell’incontro.

Conferenza sul Policlinico a Caltanissetta

Annalisa Petitto, candidato sindaco, Salvatore Licata, designato vice sindaco, Paola Sanfilippo e Giancarlo La Rocca, tutti rappresentati dell’Alleanza Civica composta dalle sette liste a sostegno della candidatura a sindaco della Petitto (CLtuttalaVita, Orgoglio Nisseno, Futura Democratica, Avanti, Fare Centro con Totò Licata, Insieme e Ora), venerdì 19 aprile 2024, alle ore 11:30, terranno una conferenza stampa nella sede elettorale “Petitto Sindaco”, in viale Leone XII n. 30 (ex Bar Moulin Rouge) al fine di rendere verità ai cittadini nisseni sull’istituzione del Policlinico a Caltanissetta.

La storia

La notizia relativa alla realizzazione di un Policlinico a Caltanissetta è apparsa negli organi di stampa negli scorsi giorni. A parlarne, prima e dopo l’ufficialità della notizia, sono stati soprattutto i candidati Walter Tesauro (avvocato e presidente del Consorzio Universitario nisseno) e Roberto Gambino.

Negli scorsi giorni è stato firmato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’accordo tra la Regione e l’Università di Palermo per trasformare l’ospedale Sant’Elia nel quarto Policlinico della Sicilia. Gli esponenti di centrodestra hanno subito espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, che senza dubbio sarà al centro del dibattito delle forze politiche che si affronteranno in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno.

