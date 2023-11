Meteo Sicilia, cieli coperti ma le temperature restano alte: le previsioni di domani

Previsioni meteo all'insegna dell'instabilità in Sicilia. Vi è possibilità di pioggia, ma le temperature resteranno elevate.

Sarà una giornata contraddistinta dall’instabilità meteorologica quella di domani, venerdì 3 novembre, in tutta la Sicilia. Secondo le previsioni meteo per le prossime 24 ore, infatti, i cieli che sovrastano l’isola si manifesteranno coperti o parzialmente nuvolosi, con possibilità di pioggia in particolare nella zona occidentale della Sicilia.

Meteo Sicilia, temperature sui 30 gradi

Per quanto concerne le temperature massime, è previsto un leggero abbassamento dei valori termici nelle zone interne. Tuttavia, lungo le coste continuerà a fare caldo con valori vicini ai 30 gradi.

I valori più alti si registreranno a Catania e Siracusa, con punte di 28-29 gradi. Le temperature minime nel corso della notte potrebbero scendere al di sotto dei 20 gradi nelle aree centrali, mentre sul resto dell’isola si manterranno sui 21-22 gradi.

I venti saranno i veri protagonisti di questa giornata: soffieranno in maniera intensa da Ovest-Nord Ovest con punte fino a 50 chilometri orari sulle coste esposte. I mari che circondano la Sicilia saranno mossi o molto mossi.