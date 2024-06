Meteo, in Sicilia arriva Scipione: picchi fino a 43 gradi

L'estate è ormai alle porte, le temperature continuano a salire in Sicilia: previsti nei prossimi giorni punte oltre i 40 gradi

Arriva il caldo, in Italia e in Sicilia. Questa prima ondata, associata all’anticiclone africano Scipione, porterà infatti 34°C al Nord, 38°C al Centro (Sardegna) e 43°C al Sud (Sicilia). Sarà dunque un evento estremo associato al Riscaldamento Globale, un altro esempio del clima che cambia.

Nelle prossime ore, secondo “ilmeteo.it”, si toccheranno appunto i 34°C al Nord, specie in Emilia Romagna e con condizioni di afa opprimente; al Centro arriveremo a circa 35-36°C in Umbria, fino a 38°C nel settore occidentale della Sardegna; al Sud non avremo ancora la febbre, la città più calda sarà Taranto con ‘soli’ 36°c.

Le previsioni per domenica



Per la giornata di domenica, invece, le temperature aumenteranno anche al meridione e localmente tra Lazio, Abruzzo e Molise: si prevedono picchi di 37°C tra Puglia, Calabria e Sicilia, mentre al Nord sarà il maltempo ad imperversare. Dal pomeriggio, infatti, temporali violenti scenderanno dalle Alpi occidentali verso la Pianura Padana con locali tornado e/o grandinate ritenuti molto probabili.

Inizio prossima settimana caldo estremo in Sicilia

Durante la prossima settimana, invece, al Nord e su parte del Centro si resterà dentro un flusso piovoso e temporalesco, al Sud invece il termometro continuerà a salire.

Il picco del caldo di Scipione l’Africano sarà raggiunto tra Martedì e Mercoledì: in Sicilia, addirittura, si prevedono punte fino a 43°C nelle zone interne, tra Enna e Caltanissetta.

