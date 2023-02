Meteo Sicilia, prosegue l’anticipo di primavera: sole e temperature in crescita – Le previsioni

Previsioni meteo Sicilia, ancora situazione climatica favorevole nell'Isola. Un vero e proprio anticipo di primavera.

Manca ancora un mese all’arrivo della primavera, ma in Sicilia sembra che la nuova stagione sia giunta decisamente in anticipo.

L’Anticiclone di Carnevale che si è stabilizzato in questi giorni sul territorio siciliano continua a far sentire i propri effetti, garantendo ancora stabilità meteorologica a tutte le province dell’Isola. Il sole, infatti, continua a splendere in assenza di nubi e le temperature si mantengono ancora gradevoli.

Meteo Sicilia, previsioni 22 febbraio

Per la giornata di oggi, mercoledì 22 febbraio, le previsioni meteo per la Sicilia non promettono particolari soprese. I cieli saranno ancora sereni o poco nuvolosi, con precipitazioni assenti.

Le temperature toccheranno ancora una volta i 20 gradi, in particolare lungo le zone costiere di Agrigento, Catania e Siracusa. Clima mite anche nelle zone centrali della Sicilia, dove si oscillerà tra i 16 e i 17 gradi. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni. I venti saranno deboli o assenti, mentre i mari saranno ancora calmi.

Meteo Sicilia, previsioni 23 febbraio

Per la giornata di domani, giovedì 23 febbraio, si assisterà a una “replica” delle 24 ore precedenti, con ancora sole insistente e assenza di nuvolosità.

Ancora temperature piacevoli che si attesteranno sempre sui 20 gradi e non sono previsti cambiamenti nemmeno per quanto riguarda – ancora una volta – i valori minimi. Anche in questo caso nessuna criticità per quanto riguarda i venti e i mari.